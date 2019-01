Verdachte bekent doden Humeyra en heeft spijt

De 31-jarige man die wordt verdacht van de moord op de 16-jarige Humeyra, heeft bekend dat hij verantwoordelijk is. Hij heeft spijt van zijn daden. „Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen”, citeren zijn advocaten Bekir E.

De rechter-commissaris besliste dinsdag dat E. in het Pieter Baan Centrum psychiatrisch moet worden onderzocht. Hij zegt te willen meewerken aan dat onderzoek.

Humeyra werd op 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. E. is de hoofdverdachte in de zaak, maar twee 25-jarige anderen die met hem naar de school waren gereden worden eveneens verdacht.