Verdachte bekent doden Andy de Heus

Hoofdverdachte Ronnie S. (51) heeft bekend de Limburger Andy de Heus in 2012 om het leven te hebben gebracht. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend. S. heeft verder bekend het lichaam van De Heus begraven te hebben en in Belgiƫ de auto van De Heus in brand gestoken te hebben, aldus een woordvoerder van het OM.

De dertigjarige marktkoopman De Heus was sinds 18 december 2012 vermist. Begin 2016 is zijn lichaam gevonden in een visvijver bij Stevensweert. De bekennende verklaring van S. werd dinsdagochtend bekend gemaakt tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank in Roermond.

S. zit in Nederland een gevangenisstraf uit wegens een drugsdelict in Duitsland. In de gevangenis bekende S. zijn daad.

S. is de enige verdachte die door het OM voor de rechter is geroepen. Het OM verdenkt nog vier anderen van betrokkenheid bij de dood van De Heus, maar zij werden niet gedagvaard.