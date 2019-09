Verdachte bedreigen taxihandhavers aangehouden

Een 20-jarige man uit Amsterdam is in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van het bedreigen van een taxihandhaver. Wat precies zijn rol is, wordt nog onderzocht.

De gemeente Amsterdam deed vorige week aangifte van bedreiging van taxihandhavers in de stad. Sinds half juni is een aantal van hen zowel fysiek als schriftelijk bedreigd.

Taxihandhavers zijn ambtenaren die de regels rond taxi’s handhaven. Vermoedelijk willen de bedreigers hen beletten hun werk te doen. Hoeveel handhavers er zijn bedreigd en wat de precieze aard van de bedreigingen is, wil gemeente niet zeggen zolang het politieonderzoek nog loopt.

Burgemeester Femke Halsema beloofde het gesprek met de taxihandhavers aan te gaan. De recherche sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.