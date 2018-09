Verdachte aanslagen Delft blijft vastzitten

De 41-jarige Michael B., die ervan wordt verdacht dat hij handgranaten heeft laten ontploffen bij twee coffeeshops in Delft, blijft vastzitten. Zijn medeverdachte Dean P. (23) is momenteel op vrije voeten en hij blijft dat. Dat besliste de rechtbank in Den Haag maandag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting.

De twee ontkennen iets te maken te hebben met de handgranaten die op 17 mei ontploften bij de coffeeshops, in de Breestraat en de Peperstraat. Er was schade aan panden en er raakte iemand lichtgewond. De daders vluchtten weg op een scooter.

B. zit sinds juni in voorarrest, maar P. is voorlopig op vrije voeten gesteld in verband met de zwangerschap van zijn vriendin. De rechtbank besloot dat hij in ieder geval tot de uitspraak vrij kan blijven. B. zat al eerder een lange celstraf en tbs uit voor een drievoudige moord. Zijn tbs werd in 2016 opgeheven, ondanks een verzoek van het OM om de maatregel juist te verlengen.

De aanklachten tegen de jongere P. zijn lichter. Hij zou net als B. een handgranaat en vuurwapens voorhanden hebben gehad op 12 juni, in Noordwijk. Ook wilde hij een semi-automatisch wapen verhandelen, stelt de aanklager. Van B. zat een DNA-spoor op onder meer de granaat in Delft.

Het onderzoek loopt nog volop, lieten de aanklagers weten. Er is nog veel technisch onderzoek nodig en er moeten nog getuigen worden gehoord.

De volgende zitting is gepland op 18 december, de zaak wordt ook dan nog niet inhoudelijk behandeld.