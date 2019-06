Verdachte aanslag Utrecht moet naar rechtbank

De man die verdacht wordt van de aanslag op een tram in Utrecht, moet maandag verplicht aanwezig zijn in de rechtbank tijdens de eerste inleidende zitting tegen hem. Desnoods wordt hij tegen zijn zin en onder dwang gebracht, bepaalde de rechtbank. De 37-jarige Gökmen T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.

Bij de schietpartij afgelopen maart op het 24 Oktoberplein werden drie mensen gedood en raakten drie anderen ernstig gewond. Een van hen overleed later alsnog.

T. had aangegeven dat hij niet bij de zitting wilde zijn. Ook zou hij geen advocaat willen. „De rechtbank vindt het belangrijk om tijdens deze zitting met de verdachte te kunnen spreken over de voortgang van zijn strafzaak”, meldt de rechtbank.

Tijdens de zogeheten pro-formazitting maandag in de rechtbank in Utrecht wordt onder meer de stand van het onderzoek besproken en de verdere planning van de strafzaak. Ook wordt de voortzetting van de voorlopige hechtenis van T. besproken.