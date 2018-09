Verdachte aanslag onbekend bij autoriteiten

Jawed S., de Afghaanse verdachte van een terroristische aanslag in Amsterdam vrijdag, stond bij de Duitse autoriteiten niet bekend als moslim-extremist. Dat heeft de Duitse politie gemeld aan het Duitse persbureau DPA. S. heeft een verblijfsvergunning voor Duitsland.

De woning van S. in Rheinland-Pfalz is op verzoek van de gemeente Amsterdam doorzocht door de politie. In het huis zijn meerdere harde schijven en usb-sticks gevonden en meegenomen. Verder doet de politie geen uitspraken over het onderzoek.

S. wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Bij de aanslag met een mes op Amsterdam Centraal Station raakten twee Amerikaanse toeristen gewond.