Verdachte aanslag Amsterdam CS langer vast

De negentienjarige Jawed S., die wordt verdacht van het neersteken van twee Amerikaanse toeristen op Amsterdam Centraal Station, blijft negentig dagen langer vast zitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Amsterdam beslist.

De Afghaan handelde met een terroristisch motief, bleek uit zijn eerste verklaringen. Hij stak willekeurig twee toeristen neer, die zwaargewond raakten. S. werd na zijn daad neergeschoten in zijn onderlichaam.

Reden voor de aanslag was volgens zijn advocaat dat S. zich diep beledigd voelde door Geert Wilders vanwege een video die de PVV-leider enige tijd geleden op het internet plaatste met cartoons over Mohammed en de door hem aangekondigde cartoonwedstrijd. Hij lijkt niet te hebben geweten dat Wilders die had afgeblazen een dag voordat S. naar Amsterdam reisde.

Agenten hadden de man al enige tijd in het vizier op het station voordat hij toesloeg. Daardoor is volgens hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg voorkomen dat S. nog meer slachtoffers kon maken.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid meldde eerder deze week dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of de verdachte bij zinnen was op het moment van zijn daad. Alles wijst erop dat S. in zijn eentje heeft gehandeld. Hij gold in Duitsland, waar hij verbleef, niet als iemand die tot geweld over zou kunnen gaan. Duitse media berichtten eerder dat een ambtenaar de inlichtingendiensten wel had gewaarschuwd dat S. radicaliseerde.