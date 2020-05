Verdachte aanranding meisjes meldt zich bij politie

De politie in Noord-Brabant heeft een 35-jarige verdachte van de aanranding van twee meisjes aangehouden. De man komt uit Diessen. Hij meldde zich donderdagochtend bij het politiebureau in Eersel. Hij wordt ook nog verdacht van twee pogingen van aanrandingen.

Vorige week werd een 13-jarig meisje op de Molendijk in Hulsel aangerand. De dader trok haar ter hoogte van een schuilhut mee de bosjes in, waar hij haar knevelde. Hij nam het meisje mee naar een vennetje. Twee voorbijgangers hoorden het meisje gillen en schoten haar te hulp.

In maart werd een 18-jarige vrouw het slachtoffer van een aanranding op de Wagenbroeken in Casteren. Dit gebeurde ook in de buurt van een schuilhut.

De pogingen tot aanranding waren in Reusel en Bladel.

De auto waarin de verdachte is gezien, is in beslag genomen. Zijn woning wordt onderzocht.