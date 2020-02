Verdachte aangehouden voor steekincident in azc Schalkhaar

De politie verdenkt een 38-jarige man uit Schalkhaar (gemeente Deventer) van betrokkenheid bij een steekincident in een opvanglocatie voor asielzoekers aan de Frieswijkerweg. Daardoor raakte een 21-jarige bewoner ernstig gewond.

De steekpartij werd woensdagochtend gemeld. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan zijn verwondingen. In de loop van de avond werd de verdachte na onderzoek aangehouden.

Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er is gebeurd. Getuigen en betrokkenen worden gehoord.