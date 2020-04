De politie heeft in een woning in de H.S. Reinardastrjitte in Oppenhuizen in Friesland een zwaargewonde vrouw aangetroffen. In de omgeving is een verdachte aangehouden, meldt de politie.

Agenten gingen naar de woning nadat ze een melding hadden gekregen van een geweldsincident. In de woning troffen ze de gewonde vrouw aan. Hulpdiensten verzorgen het slachtoffer.

De politie doet verder onderzoek.