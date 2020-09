Verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Boxmeer

Een 19-jarige man uit het Brabantse Boxmeer is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in verband met een schietpartij, waarbij een man om het leven kwam. De politie denkt de identiteit van het slachtoffer te kennen, maar die is nog niet bevestigd.

De man werd woensdagavond omstreeks 20.15 uur zwaargewond aangetroffen in een brandgang bij de Leeuwerik in die plaats. Gealarmeerde agenten probeerden de neergeschoten man te reanimeren, maar hij bezweek korte tijd later ter plaatse aan zijn verwondingen.