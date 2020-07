De politie in Drenthe heeft dinsdagmiddag een 51-jarige man uit Assen aangehouden op verdenking van brandstichting in een pand van de GGZ aan de Dennenweg in Assen. In het pand is de Forensisch Psychiatrische Kliniek gevestigd.

Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Zeven personeelsleden van de GGZ hadden lichte ademhalingsklachten omdat ze rook hadden ingeademd. Zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De getroffen bewoners zijn elders in het gebouw opgevangen.