Verdachte aangehouden voor brand zendmast in Maasbree

Een 32-jarige verdachte uit het Limburgse Beringe is aangehouden in het onderzoek naar de brandstichting van een zendmast in Maasbree, bij de parkeerplaats aan de autosnelweg A67 op 1 mei.

Hij is overgebracht naar het politiebureau, waar hij in samenwerking met de Landelijke Eenheid, zal worden verhoord. Mede door tips van getuigen over de donkerkleurige auto van de verdachte en een gedeelte van de route die hij heeft gereden, kwam de man in beeld bij het onderzoeksteam. Het onderzoeksteam deed onlangs een beroep op de hulp van het publiek in het onderzoek naar de brandstichting. Zo werden er posters verspreid in het gebied rondom de zendmast en werden omwonenden attent gemaakt op deze oproep en gevraagd om informatie te delen met het onderzoeksteam.

Meerdere zendmasten hebben de afgelopen tijd in brand gestaan. Volgens de politie zijn de branden vermoedelijk allemaal aangestoken.