Na een steekincident zondagavond in Heerlen is een verdachte aangehouden. Bij het incident raakte een bewoner van de daklozenopvang aan de Klompstraat in de Limburgse plaats gewond.

De verdachte is een 38-jarige man uit Heerlen. Agenten troffen hem kort na de melding van het incident aan op de Spoorsingel, waar ze hem aanhielden.

Het slachtoffer verklaarde dat hij na een woordenwisseling door een bekende van hem was gestoken.