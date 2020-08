Verdachte aangehouden in Zwitserland voor dode man in Amsterdam

De politie heeft in Zwitserland een 28-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een man die in juli werd gevonden op een boot in Amsterdam. Wat zijn precieze rol is geweest, is volgens de politie nog niet duidelijk. Hij werd opgepakt in Genève en zal op korte termijn worden overgeleverd.

De politie vond het slachtoffer op 1 juli op een witte zeilboot aan de Kloveniersburgwal, na een melding over geluidsoverlast. Uit onderzoek is gebleken dat de 29-jarige man vermoedelijk is overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Aan boord was een brandje geweest.

De zeilboot waarin het slachtoffer lag, werd de laatste tijd gebruikt door dak- en thuislozen. Om te achterhalen wat zich op 1 juli precies in en rond de boot heeft afgespeeld, is de politie op zoek naar getuigen.