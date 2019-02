Verdachte aangehouden in oude vermissingszaak

De politie heeft dinsdag een 59-jarige verdachte uit Nederhemert aangehouden in de vermissingszaak van Patrick van Dillenburg in 2002. Van Dillenburg, destijds 38 jaar oud, vertrok op 2 januari uit zijn huis in Amsterdam na een telefoontje. Zijn familie sloeg pas dagen later alarm, omdat Van Dillenburg wel vaker voor langere tijd verdween.

Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat Van Dillenburg mogelijk betrokken was bij een conflict over drugs. Kort na zijn verdwijning komen meerdere tips binnen bij de politie, maar geen enkele leidt naar de vermiste man of een verdachte. De politie vermoedt dat de vermiste man is overleden, maar er is nooit een lichaam gevonden.

Na een „ultieme” poging van de politie en het Openbaar Ministerie om duidelijkheid te krijgen, kwam de 59-jarige verdachte in beeld. Er is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar het lichaam van Van Dillenburg.