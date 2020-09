Verdachte (23) fatale steekpartij Den Haag 90 dagen langer vast

De 23-jarige verdachte die op zondag 13 september is aangehouden op verdenking van een fatale steekpartij in Den Haag, blijft de komende 90 dagen in voorarrest. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag besloten, meldt het OM donderdag.

Bij de steekpartij op zaterdag 5 september kwam een 38-jarige man om het leven. Rond 16.00 uur die dag werd deze man gewond gevonden in een portiek van een woning aan de Schoutendreef; hij bleek te zijn neergestoken. Even later overleed hij aan zijn verwondingen.

De verdachte heeft geen geen vaste woon- of verblijfplaats.