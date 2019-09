Verdachte (19) fatale steekpartij langer vast

De 19-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij met dodelijke afloop in een huis aan de Uilebomen in Den Haag blijft vastzitten. De raadkamer van de rechtbank Den Haag heeft zijn voorlopige hechtenis met drie maanden verlengd. De opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Het slachtoffer, een Hagenaar van 47 jaar, overleed kort na de steekpartij in zijn woning.

Een 24-jarige vrouw uit Rijswijk die direct na de gebeurtenis, op 27 augustus, werd gearresteerd is later vrijgelaten.