In de zaak rond het zeventienjarige meisje dat maandag op de Livingstonelaan in Utrecht was neergestoken, heeft de politie een achttienjarige man aangehouden. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Het slachtoffer heeft gezegd dat de man een bekende is van haar.

Na het steekincident is de jonge vrouw, die bij kennis was, naar het ziekenhuis gebracht.