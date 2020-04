Verdachte (16) doodsteken Bredaas tienermeisje blijft in cel

De 16-jarige verdachte van het doodsteken van de 15-jarige Megan uit Breda blijft in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag besloten.

Het tienermeisje werd op 19 augustus vorig jaar doodgestoken in haar eigen woning in Breda. De verdachte was een klasgenoot en volgens vriendinnen van het slachtoffer hadden ze ook een relatie. De zitting bij de rechtbank in Breda was maandag al, zoals gebruikelijk bij minderjarigen achter gesloten deuren. Dinsdag maakte de rechtbank de beslissing openbaar.

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog onduidelijk. In juni is er nog een tussentijdse zitting. Mogelijk wordt de zaak dan dit najaar inhoudelijk behandeld.