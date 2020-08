Verdachte (16) doodsteken 15-jarig meisje langer vast

Het 16-jarige meisje dat is opgepakt op verdenking van het doodsteken van een 15-jarige meisje in een woning in Rotterdam blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald, meldt het OM. Ze wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

De 16-jarige verdachte woont in het huis aan de Mathenesserdijk waar de steekpartij plaatsvond. Waarom de steekparij plaatsvond is nog onduidelijk. Plaatselijke media melden dat een „onbeantwoorde liefde” de aanleiding zou zijn geweest. Het meisje dat heeft gestoken zou verliefd zijn geweest op het slachtoffer.

Familie en vrienden van het slachtoffer houden vrijdagavond een stille tocht.