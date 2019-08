Verdachte (16) Breda kende 15-jarige slachtoffer

Het 15-jarige meisje dat maandag in Breda vermoedelijk door een steekincident om het leven kwam, kende de 16-jarige verdachte. Dat meldt een politiewoordvoerder dinsdag. Het slachtoffer werd in een huis aan de Bilderdijkstraat gedood. Wat de precieze relatie is tussen de twee is niet bekendgemaakt. Tien rechercheurs zijn op de zaak gezet.

Na het incident kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Hulpverleners troffen de tiener zwaargewond aan, maar reanimatie mocht niet meer baten. De verdachte werd later op een andere plek in Breda aangehouden. Maandagavond werd hij voor het eerst verhoord. Ook dinsdag zal de verdachte, in het bijzijn van zijn advocaat, worden ondervraagd.

Bij het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda, waar de havo-leerlinge op school zat, hangt de vlag halfstok. Op de site van de school wordt steun betuigd aan de familie en vrienden van het meisje.

In de wijk waar het drama zich afspeelde kunnen buurtbewoners dinsdag om 13.00 uur in gesprek met de politie en de gemeente Breda.