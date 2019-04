Verdachte (15) vast na steekpartij Rijswijk

Een vijftienjarige jongen uit Den Haag is woensdagavond aangehouden na een steekpartij in Rijswijk. Bij die steekpartij woensdagmiddag in de buurt van de Van Vredenburchweg - Steenvoordelaan raakten twee jongens van zestien jaar gewond, aldus de politie. De slachtoffers komen ook uit Den Haag. De verdachte meldde zichzelf bij het politiebureau.

Waarom er is gestoken, is onduidelijk. Het is nog onbekend of de betrokkenen op het Rijswijks Lyceum of op een andere school in de buurt zitten. Over de verwondingen van de slachtoffers is niets bekend, maar de twee zijn wel naar het ziekenhuis gebracht.