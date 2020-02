Verdachte (13) van neersteken jongen in Ridderkerk blijft in cel

De 13-jarige jongen die vrijdag werd opgepakt in verband met het neersteken van een medescholier in Ridderkerk, blijft vastzitten. De rechter-commissaris besloot maandag de jonge verdachte uit Rotterdam twee weken langer in voorarrest te houden, meldde het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer is een 16-jarige jongen die ernstig gewond raakte. Zijn toestand is inmiddels stabiel.

De politie meldt dat omstanders snel optraden na de steekpartij door de wond van het slachtoffer dicht te drukken. Daarna werd hij met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij was vrijdag aan de Prinsenstraat, uit het zicht van de school. De politie doet nog onderzoek en roept getuigen op zich te melden of anderen die informatie hebben over de mogelijke achtergrond van de steekpartij.