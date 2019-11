Verdachte (13) steekpartij langer vast

De 13-jarige jongen uit Spijkenisse die zaterdag in zijn woonplaats is aangehouden na een steekpartij blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam dinsdag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie. Bij de steekpartij in de hal van metrostation Heemraadlaan raakte een 14-jarige jongen zwaargewond.

Zaterdagavond ontstond tussen de twee jongeren een ruzie. Deze liep dusdanig uit de hand dat er werd gestoken. De 13-jarige verdachte kon na een korte achtervolging worden opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.

De afgelopen periode hebben in Rotterdam, Rozenburg en Spijkenisse steekincidenten plaatsgevonden waar jongeren bij betrokken waren. Op dit moment zijn volgens justitie geen aanwijzingen dat de steekpartij van zaterdag verband houdt met de andere steekpartijen.