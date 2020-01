Verdachte (12) steekpartij Hoorn meldt zich bij politiebureau

De twaalfjarige jongen die ervan wordt verdacht een leeftijdgenoot zaterdag te hebben gestoken, heeft zich gemeld bij het politiebureau in Hoorn. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het steekincident.

Het slachtoffer, eveneens een jongen van twaalf, raakte daarbij licht gewond. De steekpartij vond plaats aan de Westftriese Parkweg nabij Hotel Van der Valk in Hoorn. De dader ging daarna op de vlucht.

Het is nog niet duidelijk of de steekpartij plaatsvond binnen of buiten het hotel. Bij het hotel waren meerdere ambulances aanwezig. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend.