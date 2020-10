Verdacht voorwerp Voorburg was een handgranaat

Het verdachte voorwerp dat maandagmiddag is weggehaald bij een woning aan de Sionsstraat in Voorburg is een handgranaat. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. De politie onderzoekt wie de granaat heeft neergelegd en daarbij wordt ook bekeken of er verband is met een autobrand maandagochtend in de buurt.

De bewoner van het huis waarschuwde maandagmiddag de politie. Het team Explosieven Verkenning (TEV) deed onderzoek en stelde vast dat het om een granaat ging die vervolgens door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is verwijderd. Na de vondst was een deel van de Sionsstraat en de Herenstraat een paar uur afgezet.