Een verdacht voorwerp dat maandagmiddag werd aangetroffen in de Sionsstraat in Voorburg, is daar weggehaald en naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht. Daar wordt het volgens de politie verder onderzocht.

Een deel van de Sionsstraat en de Herenstraat was een paar uur afgezet. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) deed ter plaatse onderzoek. Om wat voor voorwerp het precies gaat, wordt niet gezegd.