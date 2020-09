Verdacht recyclingbedrijf in Venlo moet dicht

Een metaalrecyclingbedrijf in Venlo moet voorlopig op slot. De rechtbank in Roermond verwierp donderdag in kort geding een verzoek van het bedrijf om een door de burgemeester van Venlo opgelegde sluiting te schorsen zolang het bezwaarschrift tegen dat besluit in behandeling is.

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo legde de ketting aan de bedrijfspoort nadat de politie bij een inval een grote hoeveelheid hennepolie en henneptoppen had gevonden. Volgens de rechtbank kunnen de eigenaren zich niet op onwetendheid beroepen. De rechtbank spreekt van een „ernstige overtreding” en vreest herhaling, omdat bij het bedrijf ook andere illegale praktijken aan de hand waren.

FIOD en politie legden tijdens een inval in juni beslag op drie woningen, administratie, honderden kilo’s metaal, 450.000 euro contant geld, auto’s waaronder een Maserati, Ferrari en een Porsche, en verder op zeventien dure horloges. Ook vonden de opsporingsdiensten er gestolen goederen zoals metalen platen. Daarnaast moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie een container met verouderde munitie en mortieren ontmantelen.