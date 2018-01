Verdacht raadslid Dongen weg bij CDA

Het 24-jarige Dongense CDA-raadslid Rob Huijben, die wordt vervolgd voor het doen van valse aangiften, gaat zelfstandig verder. Huijben laat dinsdagavond weten dat de CDA-fractie hem vanwege een vertrouwensbreuk heeft gevraagd op te stappen en zijn zetel in te leveren. Huijben heeft dat geweigerd en gaat tot de verkiezingen alleen verder. Of hij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart, heeft hij nog niet besloten.

Het Openbaar Ministerie maakte vorige week bekend dat aangiften van het raadslid wegens mishandeling en bedreiging tussen 2013 en 2016 vermoedelijk vals zijn geweest. In het voorjaar dient daarom een strafzaak tegen hem.

Het raadslid had in 2016 tegen regionale media gezegd dat de bedreigingen te maken hadden met de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Zijn verhaal zorgde voor veel ophef in de gemeente.

Huijben ontkent dat hij de bedreigingen heeft verzonnen en valse aangiften heeft gedaan. „Ik ben het slachtoffer en niet de verdachte. De dader loopt nog steeds rond. Bovendien kan ik me nauwelijks verdedigen omdat ik nog geen aanklacht heb gezien.”