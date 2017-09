Verdacht raadslid Den Bosch vrijgelaten

Raadslid Sjef van Creij, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het lekken van vertrouwelijke informatie over de burgemeestersvoordracht in Den Bosch, is vrijdag vrijgelaten. De aanklager vond het niet nodig om de de 55-jarige man uit Rosmalen nog langer vast te houden, zei een OM-woordvoerster. Hij blijft wel verdachte.

Van Creij werd dinsdagochtend aangehouden. Als fractievoorzitter van de lokale partij Gewoon Ge-dreven maakte Van Creij (55) deel uit van de vertrouwenscommissie die de nieuwe burgemeester selecteerde.

Over de voordracht van Jack Mikkers als nieuwe burgemeester van Den Bosch was grote ophef omdat het Brabants Dagblad wist te melden dat hij de tweede keus was van de vertrouwenscommissie. Eerste keus Jan Hamming koos op het laatste moment voor Zaanstad na een succesvolle sollicitatie daar. Ook publiceerde de krant de namen van andere sollicitanten voor Den Bosch.