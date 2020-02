Het verdachte poststuk dat is gevonden in een bankfiliaal van ABN AMRO in Maastricht bevatte geen explosief. De politie meldde dat er een computermuis in het pakket zat.

Na de vondst van de verdachte brief werd de omgeving afgezet. Die afzetting is inmiddels opgeheven.

Eerder woensdag ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Volgens de politie was afpersing het motief.