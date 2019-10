Verdacht pakketje Veenendaal loos alarm

De Cultuurfabriek in Veenendaal is donderdag urenlang ontruimd geweest wegens de vondst van een verdacht pakketje in de buurt van het gebouw. Onderzoek van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie toonde na ruim drie uur aan dat het om een onschuldig pakje ging. De EOD heeft het pakketje meegenomen.

De politie nam de vondst heel serieus, omdat er de laatste weken incidenten bij horecazaken in Veenendaal zijn geweest. Half september werd een handgranaat in een plastic tasje aangetroffen aan de deur van een café. Bij datzelfde café, dat vorig jaar is beschoten, werd een molotovcocktail naar binnen gegooid. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de zaak van een broer van deze caféhouder getroffen door een brandbom. In de Cultuurfabriek is ook horeca gevestigd.

Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal heeft na de brandbom bij politie en justitie aangedrongen op maximale inzet. Dat is hem toegezegd, meldt hij in een tweet.