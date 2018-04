Verdacht pakketje Rotterdam blijkt radio

Een verdacht pakketje dat bij de Centrale Bibliotheek in het centrum van Rotterdam lag, blijkt een ongevaarlijke radio te bevatten. Nadat het pakketje in de buurt van de ingang was aangetroffen, werd de bibliotheek uit voorzorg ontruimd.

Explosievenexperts van de politie hebben onderzoek gedaan. Toen bleek dat er geen gevaar was, werd de bibliotheek weer opengesteld. De eigenaar van de radio is nog niet gevonden.

De bibliotheek staat op een drukke plek in de stad, dicht bij station Blaak en de Markthal.