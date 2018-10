Verdacht pakketje Lelystad is geen explosief

De politie heeft vanochtend vroeg in Lelystad de omgeving van het provinciehuis van Flevoland aan de Visarenddreef afgezet. Er is een verdacht pakket aangetroffen voor de deur van dat gebouw. Onderzoek door medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) wees uit dat er in de doos geen explosief zat.

Op het provinciehuis zijn ook spandoeken aangetroffen met daarop leuzen over de Oostvaardersplassen. Dat heeft een woordvoerder van de politie maandag gezegd. Op Twitter circuleert een afbeelding van het spandoek met de tekst "Welkom in de schiettent van SBB". Met dat laatste wordt mogelijk Staatsbosbeheer bedoeld. Vorige maand besloot de provincie Flevoland dat er zeker duizend herten in de Oostvaardersplassen zullen worden afgeschoten.