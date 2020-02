Verdacht pakketje bij bedrijf in Utrecht

In de postkamer van een bedrijf aan de Eendrachtlaan in Utrecht is een verdacht pakketje gevonden. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens een woordvoerster wordt het pakketje eerst bekeken door een explosievenverkenner van de politie. Als die iets dreigends ziet, wordt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie erbij gehaald.

Onlangs werd in hetzelfde pand aan de Eendrachtlaan ook al een verdacht pakketje gevonden. Dat bleek onschadelijk. In dat kantoorgebouw zitten onder meer betaalbedrijf equensWorldline en Rabobank.

De afgelopen tijd werden bombrieven bezorgd bij verschillende bedrijven verspreid over het land. Een deel daarvan ontplofte. Die brieven waren het werk van een afperser die een onbekend bedrag in bitcoins eist.