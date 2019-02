Een melding over een verdacht pakket op de Amerikalaan in Utrecht blijkt loos alarm. Dat is maandagmiddag gebleken na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD ter plaatse.

De melding leidde tot de ontruiming van een viertal woningen en bedrijfspanden. De omgeving werd afgezet, de kruising met de Beneluxbaan inclusief de trambaan was enige tijd voor alle verkeer afgesloten.

Inmiddels is de Beneluxbaan weer vrijgegeven en het onderzoek afgerond.