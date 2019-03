Verdacht pakket Grote Markt Haarlem loos alarm

Het verdachte pakket op het bordes van het stadhuis in Haarlem blijkt een lege koffer te zijn. Dat zegt een politiewoordvoerder. De Grote Markt was donderdagochtend korte tijd afgesloten vanwege de vondst. Of het om een dreigement tegen burgemeester Jos Wienen of de gemeente gaat, wordt onderzocht.

Wienen wordt al langere tijd bedreigd en daarom constant beveiligd. Uit welke hoek die dreiging komt, is niet bekend. Sinds oktober vorig jaar woont Wienen om die reden niet meer thuis. Ook wordt het stadhuis extra goed beveiligd.