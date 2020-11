Voor een gebouw op het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat in Amsterdam is een verdacht pakketje gevonden. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) is onderweg om het pakket te onderzoeken, zegt een woordvoerder van de Marechaussee.

De straat is deels afgezet en het pand is ontruimd. Volgens de woordvoerder ligt het pakketje op een afgesloten deel van het defensieterrein. Omwonenden kunnen voorlopig nog in hun huis blijven.