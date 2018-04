Verbreding A6 bij Almere jaar eerder klaar

De verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost is een jaar eerder klaar. Eind dit jaar al kunnen weggebruikers over de vernieuwde A6 richting Lelystad rijden. Medio volgend jaar ook richting Amsterdam.

De weg is sneller klaar doordat het werk eerder is gestart en er volgens Rijkswaterstaat goede afstemming is geweest tussen aannemer, Almere en Flevoland.

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte.