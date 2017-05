Verbreding A50 over de Waal eindelijk klaar

De verbreding van de snelweg A50 over de Waal bij het Gelderse Ewijk is eindelijk klaar. Vanaf vrijdag kan het verkeer zowel in noordelijke als in zuidelijke richting gebruikmaken van vier rijstroken, aldus Rijkswaterstaat donderdag. De wegverbreding heeft jaren voor lange files gezorgd tussen Arnhem en Nijmegen.

In 2011 begon Rijkswaterstaat met de wegverbreding tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. Dat was noodzakelijk omdat de A50 een flessenhals vormde was voor het landelijke noord-zuidverkeer.

Om het weggedeelte te kunnen verbreden naar twee keer vier rijstroken was de bouw van een nieuwe brug over de Waal nodig, pal naast de oude brug uit 1976. Het spannen van de tuien waaraan beide bruggen hangen, bleek een ingewikkeld karwei, dat voor jaren vertraging heeft gezorgd. De oude brug is gerenoveerd.