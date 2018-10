Verbreding A27 bij knooppunt Hooipolder eerder

Het verkeersknooppunt Hooipolder wordt eerder onder handen genomen dan aangekondigd. De verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder wordt al in 2026 voltooid, terwijl eerder de bedoeling was om het werk in 2029 af te ronden, maakte Rijkswaterstaat maandag bekend.

De provincie Noord-Brabant had op de versnelling aangedrongen. Bij knooppunt Hooipolder staan weggebruikers dagelijks in de file en balen inwoners van omliggende dorpen van het sluipverkeer, stelt gedeputeerde Christophe van der Maat van Mobiliteit. „De schop kan wat ons betreft niet vroeg genoeg de grond in”, zegt hij.

„Dit is mooi nieuws voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten. Als we dit knooppunt onder handen nemen, leidt dat tot betere bereikbaarheid en snellere doorstroming van het verkeer”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.