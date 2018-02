Verbouwing Driestar College Gouda ligt voorlopig stil

De verbouwing van het Driestar College in Gouda ligt stil vanwege problemen bij aannemer CECBouw uit Eindhoven.

Dat bevestigde voorzitter G. Bergacker van het College van Bestuur woensdag.

De bouw van de uitbreiding van de school startte in april vorig jaar. De bedoeling was om onder andere gymzalen en leslokalen voor de afdeling trajectgroepen en rebound te bouwen. De bouw zou een halfjaar duren. De planning was om na de zomer van 2017 het pand in gebruik te nemen. Dat lukte echter niet.

Eerst waren er problemen met de bodem en het grondwater. Vervolgens vertraagde de bouw doordat onderaannemers van CECBouw niet kwamen opdagen. Ook zette CECBouw minder personeel in dan was afgesproken.

Inmiddels is de verbouwing helemaal stilgelegd. Omdat de leslokalen al af zijn, kunnen de leerlingen daar al gebruik van maken. De ingebruikname van andere delen van het pand is voorlopig ongewis.

De verbouwing aan het Ronsseplein was nodig vanwege het afstoten van een gebouw aan de Clematislaan. Het Driestar College wil het onderwijs in Gouda op één plaats clusteren.

De school probeert samen met een jurist een oplossing voor de problemen te vinden

Niet alleen het Driestar College heeft te maken met de problemen bij CECBouw, ook de gemeente Bergen op Zoom loopt er tegenaan. Eerder deze maand werd bekend dat de gemeente de bouw van een verzamelgebouw Eventum heeft stilgelegd.

In Eventum moeten een pand van ROC West-Brabant, een omroep en een cultureel-maatschappelijke organisatie komen. De bouw begon in september 2017 en zou een halfjaar duren. Al snel vertraagde de bouw. Nadat ook bleek dat de kwaliteit van het werk te wensen over liet, besloot de gemeente tijdelijk de stekker uit het project te trekken. Bergen op Zoom streeft er nog wel naar om het pand in september 2018 in gebruik te kunnen nemen. Op die manier kunnen de leerlingen van het ROC bij aanvang van het nieuwe schooljaar er terecht.