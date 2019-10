Verbouwing boekhandel Donner zit erop

De Rotterdamse boekhandel Donner is vanaf dit weekend weer vol in bedrijf. Donner is de afgelopen vijf jaar verbouwd, bleef al die tijd ook wel open, maar organiseert nu een feestelijk weekend om een definitieve punt achter de verbouwing zetten.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb krijgt zaterdagmiddag het eerste exemplaar aangeboden van de bundel ‘Denkend aan Donner - een ode aan het lezen’, waarna hij het nieuwe Donner officieel voor geopend verklaart. Verder is er muziek, lezen schrijvers voor uit eigen werk, er wordt een tentoonstelling geopend over glaskunstenaar Andries Copier en voor het eerst wordt de Jana Beranováprijs uitgereikt, aan dichter Peggy Verzett.

Ook zondag is er een feestelijk programma.

Donner zit sinds 2014 in een voormalig bankgebouw aan de Coolsingel. De boekwinkel werd in dat jaar meegesleurd in het faillissement van boekenketen Polare, maar beleefde een herstart onder de oude naam dankzij een investering van een groep personeelsleden, particuliere investeerders en crowdfunding.