Verborgen camera maakt gruwelbeelden in Nederlandse varkensfokkerijen

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft schokkende beelden naar buiten gebracht van dierenmishandelingen bij twee varkensfokkerijen in het Gelderse Lunteren en Nuenen in Noord-Brabant. Op de beelden die met een verborgen camera zijn gemaakt is te zien hoe biggetjes in kratten worden gegooid en het uitkrijsen wanneer hun staartjes onverdoofd worden afgesneden.

Ook is te zien dat ontlastingsmonsters letterlijk uit de biggetjes worden geknepen en varkens tegen hun kop worden geschopt. Daarnaast laten de beelden spartelende, zieke en gewonde biggen zien. Zij worden aan hun lot overgelaten. Nadat de biggen zijn ingeënt worden ze opgesloten in krappe ruimtes.

Volgens Animal Rights zijn het couperen van de staart en het slijpen van de tanden standaard praktijken die als routine bij de wet verboden zijn. „De biggen gillen bij deze pijnlijke handelingen terwijl de moedervarkens, gevangen tussen de stalen stangen, machteloos toekijken”, zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.

Volgens hem zijn de gruwelbeelden geen uitzondering. „We hebben nog wel meer beelden bij andere fokkerijen. Dit is de manier waarop varkens gehouden worden in Nederland”.

Uit eerdere inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek al dat er veel mis is bij varkensfokkerijen.

Bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de landelijke LTO-vakgroep Varkenshouderij was vrijdagochtend nog niemand bereikbaar voor commentaar.