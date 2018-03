Verborgen camera gevonden in sauna Nederasselt

Bij een doorzoeking in de Sauna & Beauty Oase in Nederasselt heeft de politie een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem in beslag genomen. De camera was op dat moment nog in werking.

Ook heeft de politie drie camera’s, de gebruikte plafondplaten en bekabeling voor onderzoek meegenomen. Deze goederen vormen volgens de politie belangrijke aanknopingspunten in het onderzoek naar hoe en door wie deze beelden openbaar zijn gemaakt. Deze drie camera’s waren niet meer in werking.

Beelden van naakte mensen in de kleedkamer van de sauna, ook van oud-speelsters van het Nederlandse handbalteam, zijn terechtgekomen op internet. De eigenaar heeft vrijdag opnieuw aangifte gedaan van hacking, nadat bleek dat er nog steeds naaktbeelden van gasten online te zien waren. Hij deed in februari ook al aangifte dat zijn camerasysteem was gehackt.

Er zijn inmiddels diverse aangiftes en meldingen ontvangen over de sauna. De politie en het OM houden bij hun onderzoek rekening met diverse scenario’s.

De voornaamste site die de beelden openbaar heeft gemaakt, heeft van de politie de opdracht gekregen de beelden te verwijderen. Maar de politie denkt dat er inmiddels wel beelden op veel andere website geüpload zijn en zegt hier scherp op te blijven. Vrijdag is er belastend materiaal in beslag genomen in een woning in Drachten.