Verbond van Verzekeraars wil bijdragen aan economisch herstel

Het Verbond van Verzekeraars wil via investeringen in de Nederlandse economie van in totaal zo’n 200 miljard euro een bijdrage leveren aan het economisch herstel. Dat zegt het verbond na de presentatie van de Miljoenennota en Rijksbegroting dinsdag.

Het verbond pleit voor investeringen die op de langere termijn vruchten afwerpen, zoals versterking van de infrastructuur, verduurzaming van de energievoorziening, woningbouw en tech-innovatie. Op kortere termijn moet volgens de verzekeraars rekening gehouden worden met een toename van het aantal mensen in kwetsbare posities, zowel financieel als op de arbeidsmarkt. De verzekeraars willen daarom hun inspanningen voor het ondersteunen van kwetsbare klanten „extra kracht bijzetten”.

Het kabinet presenteerde dinsdag een crisisbegroting waarbij ons land zich in de schulden steekt: volgend jaar komt het begrotingstekort naar schatting uit op 43,7 miljard euro. „Maar bijzondere tijden vergen een bijzonder begrotingsbeleid”, aldus het Verbond. „Terecht zet het kabinet in op een fonds dat bedoeld is om de economische structuur te versterken”.

Algemeen directeur Richard Weurding vindt dat het kabinet lof verdient voor de manier waarop de eerste schokken van de crisis zijn opgevangen. „Daardoor is de economische krimp vergeleken met veel andere landen beperkt gebleven. Maar het ontluikend herstel moet niet gesmoord worden door de broekriem te snel weer aan te halen”, aldus Weurding. Het verbond stelt dat een ruimer aanbod van zogeheten ‘greenbonds’, obligaties die dienen om duurzame projecten te financieren, het herstel mede een impuls kunnen geven.

Het kabinet trekt volgend jaar ondanks de crisis 1 miljard uit voor lastenverlichting. Een doorsnee huishouden zal er volgens de voorspelling dan in koopkracht 0,8 procent op vooruitgaan. Ook komt er onder meer een extra bonus voor zorgmedewerkers die strijden tegen het coronavirus. Om het lerarentekort in het onderwijs aan te pakken wordt 32 miljoen euro uitgetrokken. Ook wordt de zelfstandigenaftrek de komende jaren sneller verlaagd.