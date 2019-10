‘Verboden dieren nog te koop op Marktplaats’

Marktplaats heeft een aantal advertenties van in Nederland verboden exotische plant- en diersoorten niet verwijderd, ondanks meldingen daarover van de organisatie Stop Invasieve Exoten. De meldingen werden op 6 oktober gedaan, maar de advertenties zijn nog steeds actief. De soorten staan allemaal op de Unielijst van de EU-Verordening Invasieve Uitheemse Soorten.

„Dat is wel te lang”, zegt een woordvoerder van Marktplaats. „Normaal gesproken duurt het een aantal dagen voordat de melding is beoordeeld.” Waarom het bij deze advertenties langer duurt, kon de woordvoerder niet zeggen. „Soms moeten we het voorleggen aan de NVWA, dan kan het langer duren, maar dan nog is dit te lang.”

Stop Invasieve Exoten is verbaasd over de reactie van Marktplaats. „Het is jammer dat dit niet eerder gebeurt, wij hebben bij de meldingen uitgelegd wat er niet klopte. Daarna hebben wij nooit meer wat gehoord.”