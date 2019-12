„Verbod op verkoop van groot vuurwerk is een blunder”

Het verbod op de verkoop van zogenoemd groot vuurwerk zoals Chinese rollen en single shots gaat bij de komende jaarwisseling tot gevaarlijke situaties leiden. Hiervoor waarschuwen de verkopers van vuurwerk.

De vraag naar de Chinese rollen, die in 2020 niet meer mogen worden verkocht, is groot. "De rollen zijn niet aan te slepen. We merken dat veel mensen extra rollen bestellen om een voorraadje aan te leggen voor volgend jaar. Maar mensen gaan dat wel allemaal opslaan in hun huis. Nederland wordt zo een illegale vuurwerkopslag", aldus Frits Broks van de Vuurwerkfederatie en eigenaar van de Rijswijkse Vuurwerkhandel, waar mensen uit heel Nederland vanaf zaterdag hun vuurwerk gaan kopen.

Volgens Broks is de kans groot dat mensen volgend jaar illegale Chinese rollen gaan kopen. Maar deze zijn echter veel gevaarlijker dan de legale exemplaren die nu nog mogen worden verkocht. "De handel gaat hier straks vol op in. Dat is straks een goudmijn. Maar de rotjes die van de illegale rollen achterblijven op straat zijn veel gevaarlijker. Kinderen die die rotjes straks van de straat rapen en proberen aan te steken, zitten dan allemaal op de EHBO. Daar kun je op rekenen. Deze beslissing is een enorme blunder van de overheid."

De lobby voor een algeheel vuurwerkverbod wordt de laatste jaren steeds sterker. Maar volgens Broks wordt te vaak naar het vuurwerk gewezen. "Een auto in brand steken of opblazen dat kan echt niet met gewoon vuurwerk. Daar is toch echt een bom voor nodig. Ook mensen die een hand of oog kwijtraken hebben geen gewoon vuurwerk gebruikt, maar niemand zal toegeven dat ze met illegaal vuurwerk hebben geknutseld. Bij de verkoop van het illegale vuurwerk ligt het probleem, daar zou veel beter op gehandhaafd moeten worden."

Met de Vuurwerkfederatie zet Broks zich in om op een positieve manier met vuurwerk oud en nieuw te vieren. "We hameren er als branche op dat mensen er een feest van moeten maken en zich moeten gedragen." De federatie stimuleert mensen om als tegenhanger van de vuurwerkvrije zones een 'vuurwerkblije' zone in te richten. "Mensen kunnen met elkaar afspreken waar ze het beste met elkaar vuurwerk kunnen afsteken, zodat bijvoorbeeld dieren er geen last van hebben. Zo blijft het voor iedereen leuk."

