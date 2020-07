Verbod op tractordemonstraties in regio IJsselland

In de regio IJsselland (Overijssel) is het sinds 18.00 uur vrijdagavond verboden om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Dat heeft de veiligheidsregio bevestigd.

Het besluit is genomen nadat vrijdagochtend het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle met tientallen tractoren urenlang is geblokkeerd. De gemeente had de boeren een ultimatum verstrekt om uiterlijk 13.30 uur weg te gaan. Daar gaven ze gehoor aan. Door het boerenprotest konden 230 winkels van Albert Heijn niet worden bevoorraad.

De veiligheidsregio IJsselland bestaat uit elf gemeenten. Het gaat om Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

In Groningen, Drenthe en Friesland geldt al een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. De veiligheidsregio’s nemen zondag een besluit over het al dan niet verlengen van de ‘tractorverboden’.